Зустріч Зеленського з Дудою: політтехнолог припустив, на які "закриті" теми говорили президенти

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Польщі та зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою. Та могла бути низка "закритих" питань, які могли обговорити два президенти.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що одне з питань могло бути щодо розміщення військової допомоги для України. Загалом, це третій закордонний візит президента України за понад рік.

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"Це можливість розміщення певної зброї на території Польщі. Української, яку нам передають. Не лише про літаки, про підготовлені аеродроми мовиться. Це не про те, про що домовилися. Гіпотетично, що може бути", – сказав політтехнолог.

Тизенгаузен уявив, що Україні передадуть авіацію, тож вона десь має базуватися.

"Підготовлені аеродроми, рембази мають бути. Напевно, не дуже логічно буде, якщо вони будуть перебувати під ударами російських ракет, дронів", – сказав він.

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Російська пропаганда перекрутить

Політтехнолог переконаний, що слова Володимира Зеленського про те, що невдовзі між Польщею та Україною не буде існувати кордонів, росіяни інтерпретують перекручено.

Вони вже нещодавно виходили й говорили, що "Польща Західну Україну захопить". І взагалі, цей у них наратив такий від початку війни, що "Польща спить та бачить, щоби захопити Західну Україну",

– розказав Борис Тизенгаузен.

Він зауважив, що має свою інтерпретацію заяви Зеленського.

"Що Україна увійде в Європейський Союз, кордони будуть, скажемо, зовсім інші", – припустив він.

Польща – друг України

На його думку, Польща є великим другом України та одним із, напевно, кращих друзів.

"Польща прекрасно розуміє, що в них там така ж загроза. У них кордон з Білоруссю. І ту ядерну зброю, яку там планують розміщати, вона ж, за словами Лукашенка, буде на Польщу й направлена", – відзначив Тизенгаузен.

За його словами, ця країна також усвідомлює, чим такий гібридний "двоголовий режим" Путіна та Лукашенка може обернутися.

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