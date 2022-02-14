Зеленський пообіцяв Шольцу надати законопроєкт про особливий статус Донбасу

Під час зустрічі Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца політики поговорили про окуповані території. Україна, за словами Шольца, пообіцяла надати законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу.

Президент України запевнив у тому, що нададуть відповідний законопроєкт про особливий статус Донбасу. Про це заявив Олаф Шольц під час спільної пресконференції, передає 24 канал.

Читайте також Новий кредит та антиросійські санкції: Зеленський провів переговори із Шольцом

Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу Донбасу і місцевих виборів,

– сказав канцлер Німеччини.

За його словами, з цього приводу будуть відповідні дискусії та обговорення.

Зустріч Шольца та Зеленського

На тлі нового ймовірного вторгнення Росії до України приїжджають світові лідери та політики. Зокрема, 14 лютого Київ відвідує канцлер Німеччини Олаф Шольц, щоб провести перемовини з Володимиром Зеленським. Вже з'явились перші результати зустрічі.

Відтак, Німеччина пообіцяла надати Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.

Володимир Зеленський також згадав про постачання зброї від Німеччини та "Північний потік-2". Водночас Шольц про газопровід змовчав, але пообіцяв увести санкції проти Росії.

Що конкретно казав Шольц про санкції: дивіться відео