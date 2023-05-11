Зеленський попередив про ризики замороженого конфлікту в Україні: на це розраховує Росія

Росія розраховує, аби її агресія в Україні переросла в "заморожений конфлікт". Проте українські військові цього не допустять.

Для Києва будь-який результат, який розцінюється на Заході як невтішний, може означати зменшення військової підтримки та тиску до переговорів з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

До речі Зеленський пообіцяв росіянам "неприємний сюрприз" під час контрнаступу

На Україну ніхто не буде тиснути

Президент зауважив, майже п’ята частина країни знаходиться під контролем Росії. Тому, ймовірно, буде обговорення земельних концесій.

Однак вони не можуть тиснути на Україну, щоб вона здала території. Чому будь-яка країна світу повинна віддавати Путіну свою територію,

– наголосив Зеленський.

Глава держави відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президент Джо Байден, який пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Чи можливі переговори

Щодо питання переговорів – Зеленський нагадав, Україна запропонувала формулу миру. Тобто ми готові до бесіди та діалогу на цьому майданчику.

Київ пропонував, щоб всі країни світу зайшли на цю платформу. При цьому ця система доволі гнучка. Україні нікого не змушує підтримувати всі 10 пунктів. Можна вибрати кілька.