Ударів балістикою по Україні стане більше: Зеленський натякнув на провину США

Росія збільшить удари по Україні балістичними ракетами. Ворог добре знає, що Києву нема чим захищатися від таких атак.

Таку заяву зробив президент Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві 22 жовтня. Слова глави держави цитує Суспільне.

Чому Росія посилить балістичні удари?

Зеленський пояснив, що Росія може посилити атаки балістичними ракетами, оскільки знає про скорочення постачання Україні ракет для систем Patriot зі США.

Вони (росіяни – 24 Канал) будуть посилювати атаки, вони розуміють, що американці послабили поставки (для України – 24 Канал) ракет до Patriot. Вони будуть посилювати (удари – 24 Канал) балістикою,

– сказав президент.

Нагадаємо, 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Трампа навмисно зволікає із постачанням Україні ракет для систем Patriot. При цьому, президент уточнив, що за ці ракети вже заплатили союзники.

Затримку із Patriot президент перелічив серед інших недружніх кроків, до яких вдався Вашингтон щодо України. Зокрема, це й обмеження роботи Starlink для українських військових і перерва в обміні розвіданними.

Глава держави вважає, що у такий спосіб Білий дім намагається схилити Україну до капітуляції.

Зауважимо, що у Трампа спростували звинувачення Зеленського. Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що перерва в обміні розвідданими сталася через перебої у програмному забезпеченні. Щодо Starlink, то у Білому домі відхрестилися від своєї причетності і усю провину поклали на Ілона Маска.

Що ж до затримок із ракетами Patriot, то Рубіо пояснив їх великим попитом. За словами держсекретаря, перехоплювачі Patriot потрібні багатьом країнам, тому США змушені враховувати власні потреби та зобов'язання перед іншими партнерами.