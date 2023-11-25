За удари по енергетиці може бути небезпечна відповідь, – Зеленський попередив Путіна

Президент Володимир Зеленський застеріг Росію від атак проти енергетичної інфраструктури України. Глава держави попередив, що Росія може отримати небезпечну відповідь.

Зеленський під час пресконференції, коментуючи загрозу обстрілів з боку Росії взимку, сказав, що Україні слід "накопичувати відповідь", пише 24 Канал. Глава держави заявив, що Росія повинна знати, що удари по українській енергетиці, зокрема по атомних станціях, небезпечні не тільки для України, але й всього світу.

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Зеленський відреагував на загрозу обстрілів

Відтак Зеленський попередив Росію, що відповідь з боку України може бути небезпечною для неї.

Вони повинні це розуміти. Ці меседжі повинні йти не з України, а повинні йти з усього світу,

– додав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія обстрілює садочки та школи в Україні, прикриваючись війною. При цьому він нагадав, що уламки російської зброї падають на територіях інших країн, зокрема Румунії та Польщі.

Тому президент наголосив, що Владімір Путін повинен знати, що якщо так буде подовжуватися, то буде накопичуватися відповідь усього світу.

Що ще Зеленський сказав про загрозу обстрілів