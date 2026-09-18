Зеленський має вищу підтримку у США, ніж Трамп: з'явилися неочікувані цифри

Володимир Зеленський випереджає Дональда Трампа за рейтингом прихильності серед американців. Усе менше людей підтримують політику президента США щодо війни в Україні.

Про це свідчать дані опитувань, які навели в ефірі CNN.

Як Зеленський виявився популярнішим у США ніж Трамп?

Президент України Володимир Зеленський має вищий чистий рейтинг прихильності серед американців, ніж президент США Дональд Трамп.

Показник Зеленського становить +13 пунктів, тоді як у Трампа він дорівнює -18 пунктам.

Різниця між рейтингами становить 31 пункт.

За даними CNN, ставлення американців до політики Трампа щодо війни в Україні також погіршилося.

Його чистий рейтинг схвалення дій у цьому питанні впав на 33 пункти. Серед незалежних виборців падіння виявилося ще більше – на 53 пункти.

Водночас критика Зеленського не призвела до зростання підтримки Трампа серед американців.

CNN уточнює, що йдеться саме про чистий рейтинг прихильності – різницю між часткою позитивних і негативних оцінок.

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Раніше повідомлялося, що рейтинг схвалення роботи Дональда Трампа знизився до 33%. Це найнижчий показник за час його другого президентського терміну.

За даними опитування Reuters/Ipsos, значний вплив на ставлення американців має війна з Іраном. Близько 80% опитаних вважають, що конфлікт на Близькому Сході триватиме ще довго.