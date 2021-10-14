Зеленський посмертно нагородив двох військових званнями Героя України
14 жовтня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 14 жовтня присвоїв звання Героя України двом військовим – Рустаму Хамраєву та Миколі Верхогляду. На жаль, українські бійці отримали їх посмертно.
Відповідні укази Володимира Зеленського про надання звань оприлюднили 14 жовтня на сайті Офісу Президента.
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Звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" надали
- полковнику Миколі Верхогляду (посмертно),
- солдату Рустаму Хамраєву (посмертно).
Український військових нагородили за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Що відомо про нових Героїв України
- Рустам Хамраєв служив добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". Воїн загинув 17 червня 2014 року під час звільнення селища Металіст Слов'яносербського району Луганської області.
- Микола Верхогляд – офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманський анклав Жепа забезпечив евакуацію мирного населення. Помер 30 травня 2021 року від коронавірусу.