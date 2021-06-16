Зараза не бере, – Зеленський потролив Венедіктову за відсутність маски

Володимир Зеленський вирішив почати виступ на форумі "Україна 30" із жарту. Під ніж його іронії потрапила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Президент Володимир Зеленський 15 червня відкрив форум "Україна 30". Цього разу він був присвячений темі економіка без олігархів і на нього запросили найвищих посадовців України.

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Президент вийшов на сцену із веселим настроєм і розповів, що вже навчився розпізнавати чиновників у масках. Так, він помітив у залі прем'єра Дениса Шмигаля і з підтримкою йому кивнув. Він похвалив, що той у масці.

Далі погляд президента у залі спинився на генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Вона сиділа у залі без захисної маски.

Генпрокурора бачу… чомусь без маски. Чому? Зараза не бере… розумію…,

– пожартував Зеленський.

Вочевидь, він мав на увазі приказку про те, що "зараза заразу не бере". У залі пролунав регіт. Сама Венедіктова також посміялася із жарту президента.

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