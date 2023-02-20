Результат зустрічі з Байденом відобразиться на полі бою, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав переговори з президентом США "плідними" та "дуже важливими". Глава держави сказав, що результати переговорів відобразиться на полі бою.

Під час спілкування з журналістами Зеленський висловив сподівання, що "2023 рік стане роком перемоги". Президент високо оцінив "загальне бачення", яке поділяють США та Україна.

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Президент запевнив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ "переміг у цій історичній битві". Зеленський зазначив, що Україна має дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та решти світу.

Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальним,

– сказав Зеленський і додав, що результати "певно" вплинуть на поле бою.

За його словами, предметом обговорення була зброя дальньої дії, а також додаткове озброєння, яке ще не було поставлене.

"Відбудова та відновлення справедливості також важливі... Агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки", – заявив президент, перш ніж подякувати США за підтримку у забезпеченні того, щоб це сталося.

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