Збивають усе: Зеленський повідомив, що в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони

Володимир Зеленський звернувся до українців. Про що говорив президент у 709 день війни – читайте на 24 каналі.

Зеленський зосередився на питаннях оборони – проведенні Ставки та наданні ППО. Також 2 лютого розпочала роботу новостворена коаліція заради повернення депортованих у Росію українських дітей.

Дивіться також "Нові зразки зброї вражають": Данілов прокоментував технологічні рішення, які пропонує Залужний

Є дві нові системи ППО

Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат: в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня,

– сказав він.

Зеленський розповів, як пройшла Ставка

"Сьогодні – дуже сфокусовано на питаннях фронту, забезпечення фронту, фортифікації, захисту наших енергетичних мереж. Є хороші результати. Зокрема, українське виробництво дронів – постійне нарощування. Чіткий план на 2024 рік щодо дронів. Додаємо контрактів, додаємо фінансування", – повідомив президент.

Він подякував тим, хто в Силах оборони розвиває цей напрямок, впроваджує необхідні зміни, масштабує виробництво дронів. Безпілотники справді рятують життя.

Говорячи про ключові напрямки фронту, особливу увагу приділили Авдіївці.

Там надзвичайно складно. Дякую всім хлопцям на позиціях – кожному солдату, кожному сержанту, усім бойовим командирам. Доповідали щодо фронту Головком Залужний та командувачі Москальов і Сирський,

– зауважив лідер держави.

Про фортифікації доповіли прем'єр-міністр Шмигаль та міністр оборони Умєров. Обговорили швидкість будівництва і його фінансування.

"Звичайно, розглянули питання щодо снарядів – пришвидшуємо виробників, контрактуємо додаткові обсяги. Пріоритети цілком зрозумілі", – додав Зеленський.

Іще на Ставці говорили щодо енергетичних об'єктів – як захистити їх фізично, як відновити після ударів, як пройти опалювальний сезон.

Канада – лідер у коаліції з повернення депортованих у Росію дітей

Сьогодні на засіданні в Києві ця коаліція розпочала роботу, був представлений Рамковий документ щодо її діяльності. Канада – один зі співлідерів коаліції, і я вдячний за активність,

– поділився президент.

Він подякував міністру закордонних справ Канади за незмінну підтримку України.

Інші міжнародні діалоги

Зеленський поговорив із президентом Казахстану, сказав, що можна "додати активності" у двосторонню співпрацю. Провів зустріч із міністром закордонних справ Мальти – діючим головою ОБСЄ.

Поступово вже готуємо й міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності й цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі,

– підсумував він своє звернення.