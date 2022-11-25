Робимо все, щоб "відмінусувати" їхні сили, – Зеленський анонсував просування ЗСУ

Українські військові утримують ключові рубежі, стримуючи російських окупантів. На деяких напрямках Збройні Сили України готують просування вперед.

Про це під час звернення до українців заявив президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. Глава держави зазначив, що наші воїни хоробро обороняються.

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Росія намагається перекидати додаткові сили

Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед,

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна фіксує, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. "Робимо все, щоб "відмінусувати ці їхні сили", – резюмував Зеленський.

Росія втратила вже понад 86 тисяч солдатів

Слова президента зранку 25 листопада підтвердило зведення Генштабу ЗСУ, відповідно до якого Росія за 9 місяців війни втратила 86 150 військових. Тільки за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 430 окупантів.

Росія зазнає великих втрат, адже гребує життями своїх військових. Крім того, у Кремлі вирішили кидати на фронт мобілізованих, які не встигли пройти підготовку.

22 листопада росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля селища Невельське, що в Донецькій області. ЗСУ зупинили окупантів та знищили до 5 танків та 10 бойових машин піхоти росіян. Також окупанти зазнали втрати в особовому складі.

Шалених втрат Росія зазнає під Бахмутом. У розвідці Великої Британії підтвердили, що "мобілізовані" у великій кількості гинуть внаслідок спроб штурмувати Бахмут.

Щодо просування ЗСУ, то про стриманий оптимізм можна говорити щодо Луганської області. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на напрямку Сватове – Кремінна є позитивні новини від ЗСУ.

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