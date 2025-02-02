Вони вчаться, і це небезпечно, – Зеленський попередив США про загрозу з боку КНДР

Президент Зеленський висловився щодо участі північнокорейців у боях на Курщині. Глава держави вказав на небезпеку для інших країн.

З грудня солдати КНДР беруть активну участь у штурмах у Курській області. Серед північнокорейського контингенту багато втрат, оскільки переважна більшість солдатів прибула на війну непідготовленою, передає 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського.

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Загроза для цілого регіону

Втім, за словами президента, північнокорейські війська активно вчаться на цій війні. Вони отримують реальний бойовий досвід і освоюють критично важливі військові навички. На думку Зеленського, це серйозна глобальна загроза.

Тактика ведення бою, стратегії використання безпілотників та навички виживання на полі бою, отримані ними в Україні, будуть повернуті до Північної Кореї та інтегровані в їхнє військо,

– наголосив він.

Глава держави зауважив, що це становить пряму небезпеку для США, Індо-Тихоокеанського регіону та багатьох інших країн.

До слова, у Курській області приблизно три тижні не спостерігається присутність північнокорейських військ. Відхід солдатів КНДР може бути пов'язаний з дезорганізованістю та відсутністю згуртованості з російськими військами.