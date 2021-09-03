Зеленський пояснив, чому Україна не може ввести подвійне громадянство

Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні. Однак наразі це питання складне через примусову паспортизацію мешканців окупованих територій Росією.

Закон про громадянство не може бути універсальним

Наразі нардепи розглядають питання про подвійне громадянство, однак воно не може бути універсальним. Про це президент України заявив під час робочого візиту у США.

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Він пояснив, що запроваджувати подвійне громадянство саме зараз – не на часі.

Я виступаю за подвійне громадянство. Але є складнощі через окупацію. На Донбасі близько 600 тисяч російських паспортів роздані на наших українських територіях, які зараз окуповані,

– сказав Зеленський.

У мирний час це можна було б реалізувати швидше

Якби в Україні не було війни, нардепи могли б зробити питання подвійного громадянства пріоритетним і швидко за нього проголосувати.

"Заради тих, хто має українське коріння, заради українців, великі діаспори яких проживають у США, Канаді, в усьому світі", – зазначив політик. Він додав, що підхід буде окремим для кожної країни.