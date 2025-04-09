Зеленський пояснив мету ЗСУ на Бєлгородщині

Володимир Зеленський 9 квітня розповів про те, що роблять ЗСУ в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що ЗСУ роблять у Бєлгородській області

Про те, що Збройні Сили України діють у Бєлгородській області, офіційно заявили зовсім нещодавно. До того про це писали іноземні ЗМІ.

Зараз понад 67 тисяч російських військових перебувають на Курському напрямку. Окупанти готувалися наступати на Сумщину, та ЗСУ зірвали їхні плани.

Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло росіян і не дало їм сформувати росіянам наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували,

– пояснив Зеленський.

Зранку 9 квітня президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Андрія Гнатова та командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

"Кроки щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб змусити росіян не зробити один "кулак" ні на Харківському, ні на Сумському напрямку", – підкреслив Зеленський.

На його думку, зараз стало очевидно, що ЗСУ змогли повністю налагодити оборону та ефективно протидіяти росіянам на Курському напрямку.

"Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх наявних складнощах", – підсумував лідер держави.