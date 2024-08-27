Чи можливий зараз діалог з Путіним: Зеленський дав чітку відповідь

Президент України Володимир Зеленський оцінив можливість діалогу з російським диктатором Путіним. За його словами, на цьому етапі діалог із кремлівським правителем не має сенсу.

Лідер України це пояснив тим, що керівник країни-агресорки не хоче закінчувати розв'язану проти України війну дипломатичним шляхом, інформує 24 Канал. Про це він розповів під час пресконференції 27 серпня.

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Зеленський оцінив можливість діалогу з Путіним на сьогодні

З Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні… порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично,

– сказав президент.

Зеленський вказав, що Путін наче готовий дипломатично, "але (при цьому потрібно – 24 Канал) віддати йому 30% нашої землі".

Лідер України наголосив, що йому здається, що підігравати Путіну в цьому не можна.

Нагадаємо, що під час пресконференції президент категорично відповів на запитання журналістки, чи розглядає Україна, враховуючи складну ситуацію на полі бою, імовірність того, що доведеться віддати частину території України за певні гарантії безпеки, якщо, приміром ітиметься про гарантії членства в НАТО.

"Ми не готові обмінювати нашу територію в рамках будь-яких перемовин", – зазначив тоді Володимир Зеленський.