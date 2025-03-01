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24 Канал Новини України Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
1 березня, 01:36
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Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом

Андрій Шляхтін
Основні тези
  • Зеленський пояснив, що суперечка з Трампом була спровокована неправдивими історіями про ситуацію в Україні.
  • Президент України наголосив на важливості збереження партнерства зі США та висловив впевненість у можливості відновлення відносин з Трампом.
  • Зеленський висловив жаль з приводу публічної суперечки та зазначив, що не знає, чи була вона заздалегідь спланованою з боку США.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував словесну перепалку, яка сталася під час його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом.

За його словами, її спровокували "розповіді про те, що Україна вже зруйнована, солдати втекли, мільйони загинули, а президент — диктатор". Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю президента України американському каналу Fox News

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"Я не хочу втратити США як нашого великого партнера"

Зеленський наголосив, що не хоче втратити США як великого партнера України. І Вашингтон повинен розуміти позицію України. 

Я говорив: "Будь ласка, будь обережні з цифрами". В нас немає мільйонних втрат. Немає територій — це чийсь дім",
– підкреслив він. 

Водночас президент висловив впевненість, що їхні стосунки з Трампом можуть бути врятовані. За словами Зеленського, це більше, ніж стосунки президентів — це історичний зв'язок між українцями та американцями. І українці хочуть бачити Америку на своєму боці. 

Також Зеленський підкреслив, що шкодує про публічну суперечку з Трампом. І така суперечка не вигідна обом сторонам.

Також додав, що не знає, чи була ця суперечка заздалегідь спланованою з американського боку.