Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прокоментував словесну перепалку, яка сталася під час його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом.

За його словами, її спровокували "розповіді про те, що Україна вже зруйнована, солдати втекли, мільйони загинули, а президент — диктатор". Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю президента України американському каналу Fox News.

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"Я не хочу втратити США як нашого великого партнера"

Зеленський наголосив, що не хоче втратити США як великого партнера України. І Вашингтон повинен розуміти позицію України.

Я говорив: "Будь ласка, будь обережні з цифрами". В нас немає мільйонних втрат. Немає територій — це чийсь дім",

– підкреслив він.

Водночас президент висловив впевненість, що їхні стосунки з Трампом можуть бути врятовані. За словами Зеленського, це більше, ніж стосунки президентів — це історичний зв'язок між українцями та американцями. І українці хочуть бачити Америку на своєму боці.

Також Зеленський підкреслив, що шкодує про публічну суперечку з Трампом. І така суперечка не вигідна обом сторонам.

Також додав, що не знає, чи була ця суперечка заздалегідь спланованою з американського боку.