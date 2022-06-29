Зеленський пояснив, як НАТО може повністю зламати тактику Росії

Надавши зброю, НАТО можете повністю зламати тактику Росії по знищенню українських міст та терору населення.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу перед членами НАТО на саміті в Мадриді. Він наголосив, що лідери Альянсу можуть допомогти Україні закінчити цю війну перемогою.

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Допомогти України зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою – це дати реально сильну відповідь на те, що робить Росія.

За його ловами, це те, що потрібно не лише Україні, а й кожній з держав і усьому Альянсу, усій євроатлантичній спільноті. Тож, якщо вони дійсно визначають Росію, як свою головну загрозу, вони мають повністю підтримати її головну, першу мішень.

Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони – і ви маєте ці системи. Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення,

– наголосив Зеленський.

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Протиповітряна оборона – це необхідність

Президент додав, що це фундаментальна річ, адже відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовує Росія проти нас.

Зеленський також риторично запитав, чи може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Тож, НАТО можете надати цю допомогу.

Головне про сьогоднішній саміт

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді планують узгодити рішення про збільшення кількості військ високої готовності до понад 300 тисяч.

У підсумку, лідери узгодили нову Стратегічну концепцію й подальші плани. Також Альянс прийшов до висновку, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному регіоні.

Президент США Джо Байден оголосив про посилення американської військової присутності Європі через війну Росії проти України та погрози країнам ЄС.

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