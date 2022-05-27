Зеленський пояснив, які загрози створює безкарність ядерного шантажу Росії

Росія погрожує Україні та світу ядерною зброєю, а російські державні пропагандисти відкрито говорять про застосування зброї масового ураження.

Про великі ризики застосування ядерної зброї та наслідку безкарного шантажу розповів Президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків і народу Індонезії в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, передає 24 канал.

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За словами Зеленського, через погрози Кремля світові політики готуються до можливості застосування країною-агресором тактичної ядерної, хімічної та біологічної зброї.

Наслідки ядерного шантажу

Шантаж, до якого вдається Росія, і безкарність її погроз є небезпечними для всього світу.

Передусім, це може призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження. Якщо Росія безкарно вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватись логічним, щоб і для себе набути ядерну зброю,

– пояснив Зеленський.

Він нагадав, що Україна зробила найбільший внесок у ядерне озброєння, віддавши у 90-х роках третій за потужністю ядерний арсенал.

Важко повірити в ідею ядерного роззброєння

Тепер же Росія всупереч своїм документально зафіксованим зобов’язанням гарантувати Україні безпеку після відмови нашої держави від ядерного статусу, розпочала і продовжує вести проти України загарбницьку колонізаторську війну.

При цьому (Росія – 24 канал) погрожує ядерною зброєю. Хто після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння? І як після цього надійно гарантувати довгострокову безпеку тим регіонам, які обирають для себе без’ядерний статус?,

– пояснив глава держави.

Зеленський зауважив, що ще пів року тому було неможливо уявити, що такі питання гостро постануть сьогодні, у 2022 році. Але ці питання зараз – лише один з наслідків агресивної політики Росії.

Нагадаємо, що російська пропаганда тривалий час звинувачувала Україну та Захід у погрозах щодо застосування зброї. Проте саме президент Росії Володимир Путін наприкінці лютого наказав привести у бойову готовність ядерну зброю.

Згодом Путін погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні. Згодом на початку травня пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив, що Кремль може знищити Велику Британію.

Президент США Джо Байден заявив, що погрози Кремля використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану у війні проти України. Також Байден неодноразово наголошував, що застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже серйозні наслідки для Росії.

В середу, 25 травня, у Радбезі Організації Об'єднаних Націй заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною. Генсек ООН Антоніу Гутерреш визнав, що наслідки війни в Україні будуть глобальними. Також він зазначив, що потрібно запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирно.

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