Зеленський пояснив, чи є в України опція взагалі не підписувати угоду зі США

Президент Володимир Зеленський пояснив, чого Україна чекає від угоди про корисні копалини зі США. Він відповів, чи можна її взагалі не підписувати.

Він підкреслив, що партнерські угоди повинні передбачати взаємну вигоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Чи може Україна не підписувати угоду зі США

У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна США показати, що вони не просто дають гроші Україні, що це може підняти економіку, і що це може бути гарантіями безпеки,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що допомога від США не зупинялася, як і двопартійна підтримка. Втім, нової допомоги не оголошували.

Зеленський заявив, що Україна не проти обговорити зі США те, як вона віддаватиме борг за допомогу в майбутньому.

Він додав, що угоду, можливо, доведеться ратифікувати через український парламент. Зокрема про це він казав віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Володимир Зеленський підсумував, що угода є вигідною тоді, коли щасливі в ній двоє, а не лише одна зі сторін.