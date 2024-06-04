Французька сторона підтвердила візит Зеленського 6 червня: чому зустріч може стати історичною

Зеленський приїде у Францію, як про це повідомляли раніше, передає 24 Канал. Він зустрінеться з Макроном у Єлисейському палаці.

Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.

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Про що говоритимуть Макрон і Зеленський

У той час, коли російські удари неухильно посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі, обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України,

– говорять у Франції.

Також там натякнули, що зустріч двох лідерів буде своєрідним "продовженням Конференції на підтримку України, яка відбулася на Єлисейських полях 26 лютого". Саме тоді Макрон заявив, що Європа може відправити солдатів НАТО в Україну.

Чи правда, що у Франції готуються оголосити про відрядження західних військ в Україну

Сам Макрон висловився так: "У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України".

Французькі ЗМІ написали, що Макрон може оголосити про створення цілої коаліції військових інструкторів. І саме під час візиту Зеленського.

Цікаво, що французький президент раніше був дуже поміркованим. А зараз пережив справжню трансформацію. Імовірно, він розуміє, що конфронтації з Росією не уникнути, і прагне зробити ЄС боєздатним.

Головнокомандувач Сирський раніше повідомляв, що в Україні будуть французькі інструктори. У Франції заявили, що це питання ще вивчають. У Міноборони згодом пояснили: дискусії ще тривають.

Хоча рішення ще не прийнято, росіяни вже нестямляться. І обіцяють атакувати іноземних інструкторів в Україні – мовляв, ті не матимуть імунітету від ударів.

Днем Д у військовій справі позначають день початку військової операції. У нас є свій аналог – "Час Ч". Але саме висадка союзників у Нормандії, яка відкрила другий фронт проти нацистської Німеччини, стала найбільш відомою операцією, пов'язаною з датою "День Д".