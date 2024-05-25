Зеленський усе ж поїде з візитом до Мадрида: ЗМІ назвали дату
Джерело:Cadena SER
Володимир Зеленський усе ж здійснить свій офіційний візит до іспанської столиці Мадрида. Це може статися вже у понеділок, 27 травня.
Журналісти іспанського видання Cadena SER зазначили, що президент України мав раніше приїхати в Мадрид. Однак скасував цей візит через воєнну ситуацію в нашій державі.
До теми Зеленський поїде до Мадрида, щоб підписати безпекову угоду з Іспанією, – ЗМІ
Зеленський усе ж поїде у Мадрид з візитом
Іспанські журналісти, з посиланням на власні джерела у команді, яка готує зустріч Зеленського у Мадриді, зазначили, що український очільник прибуде в столицю Іспанії 26 травня вдень. А вже 27 травня має зустрітися з Його Величністю Королем Філіпом VI.
У виданні підкреслили, що зустріч Зеленського з іспанським королем ще не включена в офіційний порядок денний, але, згідно з цими джерелами, ця зустріч вже остаточно узгоджена. Крім того, президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом, з яким він мав підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.
Варто зазначити, що це перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії. Хоча у жовтні 2023 року український президент був у Гранаді на саміті Європейського Союзу в межах іспанського головування в ЄС.
Президент України мав поїхати в Іспанію, але скасував візит
- Журналісти іспанського видання El Pais 13 травня писали, що Володимир Зеленський мав найближчими днями поїхати в Мадрид з офіційним візитом. Там президент України мав підписати безпекову угоду з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.
- За даними агентства Europa Press, Зеленський мав приїхати в Іспанію 17 травня. Українського очільника мав прийняти король Філіп VI в Королівському палаці в іспанській столиці.
- Однак зрештою у ЗМІ почали писати, що Зеленський скасував свої закордонні візити в низку країн через загострення воєнної ситуації в Україні з наступом ворога на півночі Харківської області. Водночас у коментарі 24 Каналу речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що президент ніколи не заявляв про свої наміри відвідати Іспанію. А згодом додав, що президент України дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участю, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.