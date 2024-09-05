В ОП пояснили, чому Зеленський особисто буде на "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на черговій зустрічі в форматі "Рамштайн", яка відбудеться 6 вересня в Німеччині. Там він, зокрема, може знову порушити питання щодо дозволу ЗСУ бити вглиб території Росії.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що президент наполегливо проводить це питання і має волю, щоб його реалізувати. Також Велика Британія вимагатиме від європейських партнерів на зустрічі "Рамштайн" надати Україні більше обладнання, а також забезпечити більшу свободу дій ЗСУ щодо його застосування проти Росії.

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Будуть актуалізовані певні теми

На засіданні контактної групи з питань оборони Україна має реалізувати 3 можливості.

По-перше, кількість постачання нашій країні з боку партнерів відповідних інструментів, а саме протиракет. Враховуючи інтенсивність обстрілів росіян останніх днів по Полтаві, Сумах, Львову, в Україні має бути більше ракет – IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

По-друге, пришвидшення постачання зброї Україні.

Виглядає дивно те, що ми підписуємо меморандуми, договори, гарантії безпеки, де чітко прописано, скільки та коли маємо отримати ті чи інші інструменти. Проте потім процес постачання значно затримується,

– наголосив радник глави ОП.

По-третє, математика війни. Президент, як зазначив Подоляк, пояснює, що не можна воювати, коли одна країна використовує все, що завгодно, попри всі заборони. А інша країна, яка веде оборонну війну, має певні обмеження, що є штучними і юридично не коректними.

На зустрічі "Рамштайн" Україна використовує можливість ще раз актуалізувати теми, які важливі сьогодні для нас: зброя, її кількість, своєчасність постачання, скасування обмежень і робота в межах оборонної війни згідно з міжнародним правом,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Видання Der Spiegel повідомило, що Володимир Зеленський особисто відвідає зустріч у форматі "Рамштайн" 6 вересня. Він планує особисто звернутися до західних партнерів з питаннями щодо постачання ракет більшого радіуса дії та засобів протиповітряної оборони.