Зеленський позбавив громадянства 3 топ-контрабандистів, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо припинення громадянства України трьох чоловіків. Йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єрімічука.

Як повідомляють ЗМІ, указ Зеленський підписав близько тижня тому. Проте документ є непублічним і не доступний у відкритому інфопросторі.

Нагадаємо РНБО ввела нові санкції проти контрабандистів

Позбавлення громадянства контрабандистів

Як зазначає джерело, трьох чоловіків позбавили громадянства. Їх називають причетними до контрабанди.

Це правда. Цей указ був підписаний близько тижня тому. Як ви знаєте, всі укази про позбавлення громадянства є непублічними,

– зазначило джерело.

Йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єрімічука. Двоє з них – Альперін і Єрімічук – входять до списку "топ-10 контрабандистів", на яких наклали персональні санкції на початку квітня.

Раніше ЗМІ інформували, що саме цих 3 чоловіків, яких пов'язують з організацією контрабанди, Кабмін планує позбавити громадянства. Тоді ж зазначалося, що кожен з них має громадянство іншої держави.

Вадима Альперіна, який має громадянство Ізраїлю,

Араїка Амірханяна, який має громадянство Вірменії,

Олександра Єрімічука, який має громадянство Румунії.

Видання UNN оприлюднило фото документа із нібито указом президента про позбавлення цих 3 чоловіків громадянства. Втім, відзначимо, що на ньому не видно дати і підпису президента.



Указ про позбавлення громадянства, який оприлюднило ЗМІ / Зображення UNN

Санкції проти контрабандистів

РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів.

4 квітня президент ввів у дію рішення РНБО. Він зазначив, що ці люди – перша десятка контрабанди, але точно не остання, яку покарають.

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків.

Він додав, що державний бюджет недоотримав близько 300 мільярдів через діяльність контрабандистів.

Хто ще потрапив до переліку "Топ-10 українських контрабандистів"

Іван Бокало (зареєстрований у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

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