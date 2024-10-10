Зеленський представив Макрону план перемоги і заявив про Саміт миру в листопаді

Володимир Зеленський продовжує ознайомлювати партнерів із Планом перемоги України. Під час свого візиту до Франції український лідер представив його своєму французькому колезі Емануелю Макрону.

Він також розповів, коли має відбутися наступний Саміт миру. Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу на подвір’ї Єлисейського палацу.

Дивіться також Текст Формули миру з умовами для справедливого миру буде готовий в листопаді, – Зеленський

Чи ознайомився Макрон з Планом перемоги

Під час свого візиту до Франції Зеленський представив План перемоги України Макрону.

Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, план перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні,

– поділився український лідер.

Він також відповів на запитання журналістів стосовно підготовки до наступного Саміту миру.

"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Західні ЗМІ писали, що Україна хоче провести Другий Саміт миру у грудні цього року. Також на ньому хочуть бачити представників Росії.