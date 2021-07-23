Зеленський представив нового голову зовнішньої розвідки Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський представив для Служби зовнішньої розвідки нового голову Олександра Литвиненка. Йому вручили службове посвідчення.

На церемонію завітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Володимир Зеленський зазначив, що знає нового керівника СЗР 2 роки.

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"Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до Литвиненка", – сказав Зеленський.

Олександр Литвиненко зазначив, що у Службі зовнішньої розвідки разом з фахівцями робитиме все для захисту національних інтересів України та отримання випереджальної, якісної й оперативної інформації про плани й наміри Росії.

Що відомо про нового очільника зовнішньої розвідки

Новий очільник СЗР народився 1972 року в Києві. Має декілька вищих освіт.

Зокрема, у 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство", а також 2013 року – Королівський коледж оборонних наук у Великій Британії.

Працював у Службі безпеки та Раді національної безпеки і оборони України. Є генерал-майором запасу.

Із серпня 2019 року обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Також Литвиненко є доктором політичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Має такі нагороди: орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, ювілейну медаль "25 років незалежності України".