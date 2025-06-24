Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента, якщо цього захоче народ

Володимир Зеленський заявив, що готовий передати владу іншому лідеру. Проте, він зауважив, це станеться лише у випадку, якщо такого захоче народ України.

Про це президент України заявив під час інтерв'ю Sky News, передає 24 Канал.

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Що Зеленський заявив про президентство

На питання журналіста Марка Остіна щодо того, чи замислювався Зеленський над тим, щоб передати владу іншому лідеру, український політик відповів:

Я завжди готовий, але я не готовий зрадити народ.

Він підкреслив, що якщо народ України вважає, що йому потрібен інший лідер, він просто не має права залишатися. Остін зауважив, що Зеленський, імовірно, втомлений за кілька років президентства у воєнний час. Той відповів, що інші люди втомлені так само або навіть більше.

Так, я втомився. Бо країна воює. І є люди, які так само втомлені, а може, навіть більше,

– зазначив президент України.

Володимир Зеленський заявив, що вважає себе найдосвідченішим кандидатом в президенти, але, можливо, не найкращим. "Завжди є люди, кращі за вас. У критичні моменти в мене було 20 переговорів з лідерами щодня. Все це потрібно вибудувати, потрібно привезти в Україну не лише угоду, а й результат. Це важка функція лідера", – розповів президент України.

Також під час інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що не вважає, що Україна програє війну.