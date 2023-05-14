Зеленський прибув в Аахен, де був нагороджений премією Карла Великого: як приготувалося місто

У неділю, 14 травня, Володимир Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Разом з канцлером держави Олафом Шольцом він відправився до Аахену, де відбудеться вручення премії Карла Великого.

Престижну Міжнародну премію імені Карла Великого присуджують щороку за внесок в об'єднання Європи. У 2023 році за хоробрість нею вирішили нагородити український народ, а також президента Володимира Зеленського, повідомляє 24 Канал.

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З самого ранку пройшла демонстрація

Як повідомила Наталя Сіра для 24 Каналу, ще задовго до вручення премії, з самого ранку неділі, в Аахені пройшла велика демонстрація українців. Окрім перформансів, серед людей можна було побачити й величезний артоб'єкт у вигляді російського диктатора. Щоб підкреслити його жорстокість, путіна зобразили у кривавій ванні в кольорах українського стягу.



У німецькому Аахені появився Путін в ванній / Фото Наталі Сірої

Таку масштабну демонстрацію організували не лише на честь вручення премії українському народу та його лідеру, а й щоб не дати організувати демонстрації меншості, яка виступає за припинення підтримки України. Однак варто зауважити, що достеменно невідомо, чи планувалися такі виступи противників України.

В Аахені пройшла демонстрація українців: відео



Українці влаштували демонстрації / Фото Наталі Сірої

Щоб побачити вручення премії, зібралося багато людей

Також Наталя Сіра розповіла, що місцева влада надзвичайно посилила заходи безпеки. Зокрема, на вулицях Аахена, які прикрашені й українськими прапорами, можна побачити багато правоохоронців, а частину міста взагалі перекрили.



На вулицях Аахена багато правоохоронців / Фото Наталі Сірої

Попри це на вулиці німецького міста вийшло багато людей, адже їм цікаво на власні очі побачити Володимира Зеленського та його нагородження. Його транслюватимуть в місцевому парку на великих моніторах.

Варто зазначити, що, за словами Наталі Сірої, на нагороджені премією імені Карла Великого давно не було стільки зацікавлених людей. До того ж на вулиці Аахена, окрім зацікавлених нагородженням, вийшли німці, які хочуть підтримати Україну та нашого президента своєю присутністю.

Місцеві мешканці прийшли подивитися присудження премії: відео

Український народ та президента Зеленського нагородили премією

Під вечір, близько 17:40, розпочалася церемонія нагородження премією імені Карла Великого. Її, зокрема, транслюють в етері телемарафону.

Варто зазначити, що на нагородження український президент прибув з запізненням майже на годину. Однак німці це сприйняли з розумінням.

Запізнився на більше ніж годину. Німці дуже пунктуальні, кажуть, ще ніхто не запізнювався на вручення. Але кажуть, що це не просте вручення, враховуючи, що він керує країною, у якій війна,

– повідомила Наталя Сіра.

Церемонія нагородження / Фото Наталі Сірої

Володимира Зеленського зустріли оплесками: відео

Під час нагородження премією канцлер Німеччини Олаф Шольц пригадав перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що тоді Зеленський, залишаючись з народом, сказав: "Ми всі рятуємо нашу незалежність і так буде й надалі".

Рідко в історії такі декілька слів мали таку велику дію. Було одразу зрозуміло, що український народ не схилиться перед насильством російським, український народ вистоїть,

– сказав під оплески канцлер.

Він зазначив, що за час повномасштабної війни український народ та його президент досягли багатьох успіхів. І завдяки об'єднаності українського народу об'єдналася і Європа.

Натомість російська агресія, яка хотіла підкорити Україну та відвернути її від проєвропейського шляху досягла зворотнього ефекту. Тож сьогодні країни Євросоюзу об'єднано і солідарно стоять на боці України. Ба більше, Україна може "покладатися повністю на нашу підтримку: гуманітарну, економічну і збройну".

На шляху до Євросоюзу Україна має нашу повну підтримку. Як європейці ми знаємо, яка сила, яка демократична воля є у вашого народу. Російська війна не тільки зміцнила українську націю, вона підкреслила невідворотнє рішення українців стати європейською нацією. Премія визначає наше поклоніння перед мужністю українського народу, перед його президентом. Україна – це Європа. Слава Україні!

– підкреслив Олаф Шольц.

Візит Володимира Зеленського до Німеччини: коротко