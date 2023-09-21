Діалог з акцентом на ППО: у Білому домі відбуваються переговори Байдена і Зеленського

Володимир та Олена Зеленські 21 вересня прибули до Білого дому у Вашингтоні. Там президентське подружжя зустріли Джо та Джил Байден.

Протокол передбачає, що зустріч триватиме 40 – 50 хвилин. Згодом президенти вийдуть до преси з низкою важливих заяв, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Зеленський покине Вашингтон із пакетом військової допомоги на зиму, – CNN

Володимир Зеленський у розмові з журналістами вже схарактеризував свій візит як "дуже важливий".

Зеленські прибули у Білий дім / Офіс Президента

Згодом опублікували фото розмови Зеленського та Байдена в Овальному кабінеті. Український лідер наголосив, що з нетерпінням чекає їхніх обговорень з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

Зустріч Зеленського з Байденом в Овальному кабінеті: дивіться відео

Зеленський у США – головне

У другій половині вересня український лідер та перша леді вирушили до США. Зокрема, Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН. Президент закликав ООН до конкретних дій.

Зеленський наголосив, що українські воїни "своєю кров'ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями". Наші герої зупиняють агресію, а також – захищають принципи Статуту ООН. Український лідер наголосив, що припинення бойових дій може бути лише за однієї умови: якщо Росія виведе всі війська та військові формування включно з Чорноморським флотом.

Окрім того, Зеленський звернувся до членів Конгресу та зустрівся з главою Пентагону.