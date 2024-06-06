Володимир Зеленський прибув до Франції

6 червня 2024, 13:38
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Президент України продовжує відвідувати різні країни перед Самітом миру у Швейцарії. Зокрема, стало відомо, що він прибув до Франції.

Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Французькі медіа поширюють відповідні відео.

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Можуть бути підписані угоди

Деталі візиту українського президента до Франції достеменно невідомі. Раніше писали, що вони з Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро. 

Це угоди про надання кредитів і грантів. 

Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, – AFP

  • Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії. Країна планує надавати Україні політичну і дипломатичну підтримку. Саміт миру, який організовує Україна, відбудеться 15 – 16 червня у швейцарському містечку Бюргеншток неподалік Люцерна.
  • Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру.
  • В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".

Автор: Вікторія Кульженко