Президент України продовжує відвідувати різні країни перед Самітом миру у Швейцарії. Зокрема, стало відомо, що він прибув до Франції.

Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Французькі медіа поширюють відповідні відео.

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Можуть бути підписані угоди

Деталі візиту українського президента до Франції достеменно невідомі. Раніше писали, що вони з Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро.

Це угоди про надання кредитів і грантів.

Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, – AFP