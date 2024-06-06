Володимир Зеленський прибув до Франції
Президент України продовжує відвідувати різні країни перед Самітом миру у Швейцарії. Зокрема, стало відомо, що він прибув до Франції.
Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Французькі медіа поширюють відповідні відео.
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Можуть бути підписані угоди
Деталі візиту українського президента до Франції достеменно невідомі. Раніше писали, що вони з Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро.
Це угоди про надання кредитів і грантів.
Формально візит українського президента приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії. Путіна на захід не запросили. ЗМІ припускають, що Франція може оголосити про відправку іноземних інструкторів під час приїзду Зеленського або до нього.
Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, – AFP
- Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії. Країна планує надавати Україні політичну і дипломатичну підтримку. Саміт миру, який організовує Україна, відбудеться 15 – 16 червня у швейцарському містечку Бюргеншток неподалік Люцерна.
- Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру.
- В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".