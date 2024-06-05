Зеленський прибув до Катару: яка мета візиту
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України з офіційним візитом прибув до Катару. Володимир Зеленський проведе перемовини з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані щодо повернення викрадених окупантами українських дітей.
Український лідер продовжує здійснювати закордонні поїздки на тлі прийдешнього Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15 – 16 червня. Зеленський прагне заручитися якомога більшою міжнародною підтримкою.
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Повернути дітей, яких вкрала Росія
Так, 5 червня глава держави приїхав до Катару для перемовин з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Президент зазначив, що Катар активно допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей.
Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного,
– розповів про майбутню зустріч Зеленський.
Глава держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру, а тому має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
Також передбачається, що лідери України та Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.
Викрадення дітей – ще один злочин росіян: що відомо
- Окупанти намагаються знищити українську націю. Задля цього вони не лише вбивають і катують українців. Вони також викрадають їхніх дітей, аби потім виростити з них "справжніх росіян".
- За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно депортувала з окупованих територій майже 20 тисяч дітей.
- Радниця-уповноважена президента України з прав дитини розповіла, що насправді кількість викрадених окупантами дітей може у рази більша. Йдеться про 200 – 300 тисяч маленьких українців.
- Влітку 2023 року росіяни самі зізналися, що, мовляв, "евакуювали" з території України понад 700 тисяч українських дітей.
- Україні періодично вдається повертати депортованих дітей. Наразі це відбувається за посередництва Катару такатарських дипломатів. Жодних прямих перемовин з російською делегацією Київ не проводить.
- Журналісти The New York Times провели розслідування і розповіли, як окупанти у 2022 році викрали з Херсонського дитячого будинку 46 дітей. Наразі 2 з них усиновили, 7 вдалося повернути в Україну. Доля інших 37 неповнолітніх залишається невідомою.