Зеленський прибув до Катару: яка мета візиту

Президент України з офіційним візитом прибув до Катару. Володимир Зеленський проведе перемовини з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані щодо повернення викрадених окупантами українських дітей.

Український лідер продовжує здійснювати закордонні поїздки на тлі прийдешнього Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15 – 16 червня. Зеленський прагне заручитися якомога більшою міжнародною підтримкою.

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Повернути дітей, яких вкрала Росія

Так, 5 червня глава держави приїхав до Катару для перемовин з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Президент зазначив, що Катар активно допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей.

Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного,

– розповів про майбутню зустріч Зеленський.

Глава держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру, а тому має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Також передбачається, що лідери України та Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

Викрадення дітей – ще один злочин росіян: що відомо