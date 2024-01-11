Зеленський прибув до Латвії: його зустріли офіційною церемонією

Латвійські ЗМІ повідомляють, що ввечері 11 січня літак Володимира Зеленського приземлився у місцевому аеропорту Риги. Українського лідера в Латвії зустріли з офіційною церемонією.

Ця поїздка стане заключною у візитах Володимира Зеленського країнами Балтії. Перед Латвією президент вже побував у Литві та Естонії.

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Візит Зеленського до Латвії

Ввечері 11 січня Володимир Зеленський прибув до Латвії. Його літак сів у аеропорту Риги. Опісля українського лідера зустрів президент країни Едгарс Рінкевичс. Разом з президентом України до Латвії прибули й очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На честь відвідин Володимира Зеленського у Латвії організували привітальну церемонію. Там простягли українські прапори та лунав гімн нашої держави, який виконав військовий оркестр.

Як зустрічали Володимира Зеленського у Латвії: дивіться відео

Поїздки Зеленського до Литви та Естонії