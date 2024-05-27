Зеленський прибув до Іспанії: перші фото та відео

Володимир Зеленський прибув до Мадриду у понеділок, 27 травня. Президент зустрінеться з головою уряду Іспанії Педро Санчесом для підписання двосторонньої безпекової угоди.

Ця угода передбачає постачання значної кількості військової техніки, включаючи ракети Patriot та бойові танки Leopard, а також широкий асортимент продукції, виготовленої виключно іспанською промисловістю. Зауважимо, що цей візит мав відбутися ще декілька тижнів тому, втім, Зеленський відклав його через наступ Росії на Харківщині.

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Зеленський розповів деталі свого візиту

Зеленський прибув до Мадрида: дивіться відео

Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом,

– заявив президент.

Зеленський повідомив, що на зустрічі також планують обговорити продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги та тренування українських військових.

"Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту", – повідомив очільник держави.

Зеленський в Мадриді / Фото Володимира Зеленського

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