Зеленський прибув до Нью-Йорка

Гарант прибув у США для участі в заходах Генасамблеї ООН. Також він везе план перемоги України, який має представити.

Як повідомили кореспонденти Укрінформу, український президент прибув до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. У зверненні від 21 вересня гарант заявив, що тиждень може стати вирішальним.

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Деталі візиту Зеленського до США

Починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України. У понеділок Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН,

– навели дані журналісти.

Раніше ЗМІ писали, що Зеленський має намір розпочати візит до США із зупинки на заводі боєприпасів у Пенсільванії. Завод у Скрентоні один із небагатьох у США, де виготовляють 155-міліметрові артилерійські снаряди, яких завжди бракує. До того ж Скрентон – мала батьківщина Байдена.

26 вересня український лідер може зустрітися у Вашингтоні з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Зустріч із Трампом може відбутися 26 чи 27 вересня.