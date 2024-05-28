Увечері 28 травня Володимир Зеленський прибув до Португалії. Там він проведе зустріч з керівництвом країни.

В Лісабоні президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

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Візит Зеленського до Португалії

Португальські ЗМІ повідомляють, що літак із Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Літак Зеленського супроводжували гелікоптери, а під час зустрічі виконали гімни України та Португалії.

Окрім президента та прем'єра, Зеленського в Португалії також зустрічали начальник Генерального штабу Збройних Сил країни та начальник штабу військово-повітряних сил.

Напередодні в Лісабоні анонсували, що президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою. Також очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Лісабоном.

Закордонні візити Зеленського: останні новини

Візит Зеленського до Португалії мав відбутися раніше: півтора тижні тому президент мав відвідати кілька країн у межах своєї поїздки. Однак тоді глава держави відклав свій візит через ситуацію з наступом Росії на півночі Харківської області.