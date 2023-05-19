Зеленський прибув до Саудівської Аравії: це перша поїздка в Азію після вторгнення

Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію. Попередньо іноземні ЗМІ писали, що український лідер візьме участь в саміті Ліги арабських держав.

Президент України розповів, що він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом. Також він проведе інші двосторонні переговори.

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Що відомо про візит Зеленського

Президент України окреслив пріоритети візиту:

повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій;

повернення всіх полонених та незаконно депортованих;

представлення нашої "формули миру", до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав;

гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу,

– розповів Зеленський.

Український лідер зауважив, що Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани.

Глава Офісу Президента України відзначив, що це перший такий візит в історії.

"Наша мета – зміцнення двосторонніх відносин та зв'язків України з арабським світом", – заявив Єрмак.

Що цьому передувало

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало про цей візит 19 травня.

Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав,

– заявили журналісти.

Хоч речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, проте, ймовірно, Зеленський після цього візиту таки поїде на саміт G7.

Зокрема, в пресцентрі РНБО зазначили, що Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі. Проте секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що хто б сумнівався, що президент України на саміті G7 не буде присутній.

"Ми впевнені, що наш президент буде знаходитись там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни. Там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою для того, щоб відстоювати саме наші інтереси – надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни", – запевняв Данілов.

Зверніть увагу! Саміт "Великої сімки" стартував у японському місті Хіросіма. На ньому запланована додаткова сесія про Україну. Також мають оголосити про нові санкції проти Росії. Зокрема, за даними ЗМІ, Британія запровадить обмеження на російські алмази, імпорт металів з Росії та проти ще 86 осіб та компаній ворожого військово-промислового комплексу. Також мають запровадити додаткові санкції США та Європа.