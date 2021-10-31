Зеленський прибув до Великої Британії на кліматичний саміт

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня прибув до Великої Британії для участі у кліматичному саміті. Разом із ним приїхала перша леді.

Глава української держави виступить на заході, який відбудеться в місті Глазго, у понеділок, 1 листопада. Про це повідомили в пресслужбі ОП.

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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, політик проведе низку зустрічей з лідерами інших країн.

Кліматичний саміт: що відомо

Очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані.

Вчені попереджають, що саміт – останній шанс запобігти зміні клімату.

Передбачається, що лідери візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у своїй країні до 2030 року.

Однак з'явилася інформація, що заходів, ймовірно, буде недостатньо.

В шотландському Глазго 31 жовтня стартувала глобальна кліматична конференція COP26. Відкриття є формальним, основна робота розпочнеться 1 листопада та триватиме до 12 листопада.