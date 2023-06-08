Зеленський у Херсоні після підриву ГЕС: відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація

Після підриву Каховської ГЕС на Херсонщину з візитом прибув Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо наслідків російського теракту.

Під час координаційної наради обговорили важливі питання, пов'язані з ліквідацією наслідків підриву дамби. Зокрема, евакуацію мирного населення.

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Що обговорили на координаційній нараді

Серед питань, озвучених під час неї, – оперативна ситуація в області, яка склалася після катастрофи. Також обговорювали евакуацію населення з зон, які може затопити вода. Крім того, на порядку денному були: ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення окупованих територій.

Зеленський прибув з візитом на Херсонщину: дивіться відео

Не оминули увагою перспективи відновлення екосистеми регіону. Не в останню чергу обговорили оперативну воєнну обстановку у зоні техногенної катастрофи.

Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини,

– наголосив Зеленський.

Відвідав переправу у Херсоні

Крім того, Володимир Зеленський відвідав переправу у Херсоні. З її допомогою здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Глава держави наголосив, що завдання влади – максимально захистити життя та допомогти людям. Він висловив подяку рятувальникам і волонтерам, а також усім, хто залучений до порятунку постраждалих.

Зеленський відвідав переправу для евакуації у Херсоні: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині вкрай складна. Більшість затоплених територій усе ще під окупацією. Вода продовжує поширюватися регіоном.

Яку площу області затопило

Як зазначив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під водою – 600 квадратних кілометрів області. З них 32% – правобережжя, а 68% – лівобережжя. Останнє, власне, перебуває під окупацією. Він також зазначив, що станом на ранок середній рівень підтоплення становив 5,61 метра.