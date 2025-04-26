Зеленський прибув на похорон Папи Римського

В суботу, 26 квітня, у Ватикані прощаються із Папою Римським. Володимир Зеленський вже прибув на похорон понтифіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Провести Папу Франциска в останню путь приїхала і перша леді Олена Зеленська.

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Зеленський прибув на похорон Папи Франциска

Раніше повідомлялося, що президент України, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Відомо, що Володимир Зеленський вже прибув на похорон Папи Франциска. Зазначимо, що за даними CNN, коли лідер України зʼявився площі Святого Петра, люди зустріли його оплесками.

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На прощання з Папою Римським також прибула перші леді Олена Зеленська.

Додамо, що Трамп із дружиною Меланією вже також прибули на церемонію прощання з Папою Франциском. На похороні присутній президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріджит.

Додамо, що у Ватикані тисячі людей зібралися, щоб віддати останню шану Папі Франциску.

До слова, незадовго до церемонії прощання з Папою Франциском, Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели зустріч.