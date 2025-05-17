Зеленський прибув у Рим і зустрівся з прем'єром Канади: перші фото

Зеленський 17 травня прибув у Рим. Завтра у Ватикані відбудеться інавгурація нового Папи Римського, куди прибуде багато світових лідерів.

Президент України уже зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні, передає журналістка 24 Канал з місця події.

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Про що говорили Зеленський і Карні

Марк Карні став прем'єром Канади нещодавно – 27 квітня. Тож у Римі відбулася його перша зустріч із президентом Зеленським, відколи він прийшов на цю посаду.

Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, переговори з Росією у Туреччині 16 травня та обмін полоненими.

Зустріч Зеленського і Карні / Фото 24 Каналу

Нагадаємо, що до Ватикану очікується прибуття багатьох світових лідерів, зокрема, зі США, Ізраїлю, Перу, Нігерії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини тощо. Також будуть присутніми королівські особи.

Відомо, що Україну на інавгурації Папи представлятиме, окрім президента Зеленського, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А у складі делегації США буде віцепрезидент Венс, який її очолить, а також держсек Рубіо.