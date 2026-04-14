Зеленський прибув з робочим візитом до Осло
- Володимир Зеленський прибув до Осло для проведення важливих зустрічей та підписання безпекового договору.
- Заплановані перемовини з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Гоконом та норвезькими парламентарями.
14 квітня Володимир Зеленський прилетів до норвезької столиці. У президента України заплановані важливі зустрічі та підписання безпекового договору.
Про свій візит до Осло президент повідомив у соцмережі.
Що відомо про візит Зеленського до Осло?
Володимир Зеленський розповів, що на нього чекають перемовини з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями. Також він підпише двосторонній документ. За словами глави держави, цей договір допоможе посилити нашу безпеку.
Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру,
– наголосив політик.
Прибуття Зеленського до Осла: дивіться відео
Закордонні візити Зеленського: останні новини
14 квітня перед візитом до Осло президент України відвідав Берлін, де зустрівся із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Разом із президентом до Берліна приїхали також заступники керівника ОП Сергій Кислиця та Павло Паліса.
Вже 15 квітня Володимир Зеленський прибуде до Риму для зустрічі з прем'єркою Джорджією Мелоні. Зустріч має відбутися у Палаццо Кіджі у Римі о 15:30 за місцевим часом (16:30 – за київським).
Після перемоги Петера Мадяра в українському МЗС заявили, що готують контакт між новообраним прем'єром Угорщини та Володимиром Зеленським. Сам президент зазначив, що не проти зустрітися з Мадяром, коли він буде до цього готовий.
5 квітня Володимир Зеленський прибув до Сирії разом із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Перед цим він відвідав Стамбул, де провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і домовився про нові кроки у сфері безпеки. Після цього українська делегація вирушила до Дамаска. Цей візит вважають історичним, оскільки це перший приїзд президента України до Сирії з 2002 року.