Зеленський прибув у штаб-квартиру НАТО й зустрівся зі Столтенбергом

Український лідер прибув до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу. Він також зустрівся із чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Володимир Зеленський 27 червня 2024 року прибув до штаб-квартири НАТО. Він також провів зустріч із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Дивіться також Надав Україні F-16, Patriot і мільярди євро: біографія Марка Рютте – нового генсека НАТО

Про що говорили на зустрічі

Зеленський зазначив, що основну увагу приділили підготовці до Вашингтонського саміту НАТО.

Очікуємо рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України,

– написав президент.

Також він подякував Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба.

Раніше чинний генсек НАТО оцінював, чи спроможна Росія на значні прориви в Україні. За його словами, немає жодних підстав вважати, що агресорка має можливості для цього.