Зеленський прибув з візитом на Херсонщину: показав кадри з поруйнованого Росією села

Президент Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області з робочим візитом. Він відвідав село Посад-Покровське, яке поруйнували російські загарбники.

Зеленський побачив, як відновлюють інфраструктурні об’єкти, зруйновані внаслідок агресії Росії. Також президент показав кадри з села Посад-Покровське, яке обстрілювали загарбники.

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Зеленський прибув на Херсонщину

Так, українському лідеру розповіли, що в село Посад-Покровське поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, а також відбудовують амбулаторію.

Оглянули Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановлено у селі. Поспілкувався з місцевими мешканцями про актуальні питання та потреби. Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів,

– повідомив Зеленський.

Президент поспілкувався з мешканцями села Посад-Покровське / фото ОП

Президент зазначив, що село намагатимуться відбудувати до зими. Наразі пріоритетне завдання – електрика.

"Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", – підкреслив глава держави.

Кадри поруйнованого села на Херсонщині: дивіться відео

Окрім цього, Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів Херсонщини. Під час візиту він обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів регіону.

Поспілкувалися про відновлення електропостачання на деокупованих територіях та ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів. Маємо забезпечити повне відновлення й захист нашої енергетики! Вдячний кожному, хто працює для цього і повертає нашим людям світло!

– наголосив український президент.

Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів Херсонщини: дивіться відео

Зеленський провів нараду на Херсонщині

Президент провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури Херсонщини.



Зеленський провів нараду / фото ОП

Президент нагородив українських захисників

Також Зеленський вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області від окупантів. Президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".

До речі, військовослужбовці подарували президенту сувенір – годинник із зображенням Державного герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.

Зеленський нагородив наших воїнів / фото ОП

Нагадаємо, що напередодні під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.