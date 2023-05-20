Зустрічі з лідерами G7 та доленосні рішення: хронологія візиту Зеленського в Японію

Президент Володимир Зеленський 20 травня прибув до Японії, щоб взяти участь у саміті G7. Голова держави має зустрічі з лідерами G7.

Це перша поїздка Зеленського до Японії від початку повномасштабного вторгнення. Президент під час саміту G7 має намір заручитися більшою підтримкою України. Як відбувався візит Зеленського, читайте у хронології 24 Каналу.

До речі Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії

Обговорили перші результати візиту до Німеччини. Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримає від Німеччини. Далі політики скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".



Зустріч з Шольцом / Фото Офісу Президента

. Зеленський наголосив, що підтримка Францією коаліції винищувачів та її участі в тренувальній місії з підготовки українських пілотів є важливою.Говорили про реалізацію рекомендацій Європейської комісії для вступу нашої країни до ЄС. Окрему увагу приділили експортним обмеженням на українську аграрну продукцію з боку низки країн ЄС.



Зеленський зустрівся з Шарлем Мішелем / Фото Офісу Президента

Зеленський розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Проінформував Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації.. Наголосили, важливо продовжувати діалог між Україною та Італією в питаннях двосторонніх відносин.. Обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента до Великої Британії, який відбувся 14 травня.



Зустріч із Сунаком / Фото Офісу Президента