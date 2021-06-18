Зеленський придбав облігації внутрішньої держпозики на майже 2,8 мільйона гривень

18 червня 2021 , 16:55
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Джерело:

Єдиний державний реєстр декларацій

Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 2,774 мільйонів гривень. Мовиться про 100 штук держоблігацій.

У реєстрі мовиться, що облігації Володимир Зеленський придбав 3 червня, а інформація про це з'явилась 11 червня. 

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Зеленський інвестував в ОВДП

Володимир Зеленський через банк "ОТП Банк" придбав 100 штук внутрішньої державної позики. Номінальна вартість цінних паперів на дату набуття власності становить 27 345 гривень за штуку.

Ба більше, згідно з іншим повідомленням, президент отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Станом на 15 червня, на останніх аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив до державного бюджету майже 8 мільярдів гривень. 8 червня Мінфін провів рекордний у 2021 році аукціон з продажу ОВДП, на якому залучив до держбюджету 19,1 мільярда гривень.

Що таке ОВДП



Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.
Пред'явнику цих облігацій Україна гарантує відшкодування їх номінальної вартості з виплатою обумовленого купонного (процентного) доходу.
Розміщення ОВДП здійснюють, виходячи з поточних потреб фінансування держбюджету України.
Ба більше, цінні папери розміщують виключно на внутрішньому фондовому ринку. 
Джерело: Вікіпедія

Декларація Володимира Зеленського: коротко

  • Станом на кінець березня 2021 року, Володимир Зеленський подав щорічну декларацію.
  • Згідно з нею, президент має доходи близько 22,7 мільйона гривень. Ба більше, він мав боргу на майже 2,5 мільйона гривень.
  • Його зарплата – 336 тисяч гривень, а вартість боргових цінних паперів становила понад 25 тисяч гривень.
  • Дружина Зеленського також володіла борговими паперами та акціями на суму майже 30 тисяч гривень.
  • Також президент задекларував три квартири та два паркомісця у Києві, а також квартиру у Великій Британії та в анексованій Ялті. Детальніше про те, чим володіє президент читайте за посиланням.
Автор: Діана Квасневська