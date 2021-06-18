Зеленський придбав облігації внутрішньої держпозики на майже 2,8 мільйона гривень

Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 2,774 мільйонів гривень. Мовиться про 100 штук держоблігацій.

У реєстрі мовиться, що облігації Володимир Зеленський придбав 3 червня, а інформація про це з'явилась 11 червня.

Читайте більше Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування

Зеленський інвестував в ОВДП

Володимир Зеленський через банк "ОТП Банк" придбав 100 штук внутрішньої державної позики. Номінальна вартість цінних паперів на дату набуття власності становить 27 345 гривень за штуку.

Ба більше, згідно з іншим повідомленням, президент отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 мільйона гривень.

Що таке ОВДП



Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.

Пред'явнику цих облігацій Україна гарантує відшкодування їх номінальної вартості з виплатою обумовленого купонного (процентного) доходу.

Розміщення ОВДП здійснюють, виходячи з поточних потреб фінансування держбюджету України.

Ба більше, цінні папери розміщують виключно на внутрішньому фондовому ринку.

Джерело: Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.Пред'явнику цих облігацій Україна гарантує відшкодування їх номінальної вартості з виплатою обумовленого купонного (процентного) доходу.Розміщення ОВДП здійснюють, виходячи з поточних потреб фінансування держбюджету України.Ба більше, цінні папери розміщують виключно на внутрішньому фондовому ринку.Джерело: Вікіпедія

Декларація Володимира Зеленського: коротко

Станом на кінець березня 2021 року, Володимир Зеленський подав щорічну декларацію.

Згідно з нею, президент має доходи близько 22,7 мільйона гривень. Ба більше, він мав боргу на майже 2,5 мільйона гривень.

Його зарплата – 336 тисяч гривень, а вартість боргових цінних паперів становила понад 25 тисяч гривень.

Дружина Зеленського також володіла борговими паперами та акціями на суму майже 30 тисяч гривень.

Також президент задекларував три квартири та два паркомісця у Києві, а також квартиру у Великій Британії та в анексованій Ялті. Детальніше про те, чим володіє президент читайте за посиланням.