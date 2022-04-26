Зеленський пригадав про загрозливі дії росіян у роковини катастрофи на ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський зауважив, що у 36-ті роковини трагедії на ЧАЕС, її значення усвідомили далеко не всі. Російські військові зараз поводять себе так на українських атомних станціях, що біда може повторитись.

Про трагедію у Чорнобилі глава держави написав у соцмережах. Він зазначив, що вибух на ЧАЕС забрав десятки тисяч життів.

Актуально Окупація була дуже небезпечною, – глава МАГАТЕ прибув у Чорнобиль й оцінив рівень радіації

Дії Росії загрожують людству новою катастрофою

Трагедія змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що напередодні під час ракетного обстрілу російськими військовими українських міст, зафіксували дуже небезпечні явища. Їх омбудсменка Людмила Денісова назвала проявами ядерного тероризму.

Низько над Хмельницькою та Запорізької АЕС пролітали ракети. Також окупанти досі контролюють ЗАЕС, на території якої звезли багато військової техніки.

Що відомо про ситуацію у зоні відчуження після окупації

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Чорнобильську АЕС 26 квітня. Рівень радіації зараз – нормальний. Проте те, що робили в зоні ЧАЕС росіяни, він назвав дуже небезпечним.

У роковини трагедії у Чорнобилі працівники ДСНС опублікували відео, у якому розповіли про те, які наслідки мали дії окупантів.

Тим часом Офіс генпрокурора оголосив про підозру російському генералу, який керував захопленням ЧАЕС.

Дивіться у відео: яка ситуація в окупованому Енергодарі