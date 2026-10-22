Мені потрібна зброя, а не евакуація, – Зеленський пригадав розмову з Байденом

Джо Байден став першим з іноземних лідерів, який на початку повномасштабного вторгнення запропонував допомогу з евакуацією з оточеного Києва. На цю пропозицію Зеленський відповів проханням про надання боєприпасів.

Про це президент розповів у подкасті The Diary Of A CEO.

Що пригадав Зеленський про Байдена

За словами Зеленського, американський лідер звернувся до нього в момент, коли українська столиця опинилася у фактичному оточенні військ Росії. Джо Байден запевнив у готовності США забезпечити виїзд українського керівництва та його родини у безпечне місце.

Пізніше аналогічні пропозиції щодо виїзду з країни лунали й від багатьох європейських політиків. Однак відповідь на всі такі ініціативи була однозначною – Україні потрібні засоби для захисту та ведення бойових дій, а не допомога у втечі.

Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт,

– натомість відповідав Зеленський.

Нагадаємо, що він не вірив у повномасштабне вторгнення. За день до цього європейські лідери проводили розмови з Путіним. Той запевняв їх у відсутності планів нападу, знаючи все заздалегідь.

Зеленський також розповів про свій моральний стан та складнощі, з якими стикається щодня. Глава держави зізнався, що переживає страшенний біль і практично не спить через війну. Він додав, що виживає разом із країною та українським народом.