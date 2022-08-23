Зеленський пригрозив окупантам потужними ударами, якщо будуть обстріли України у святкові дні

Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливі масові ракетні удари України на День Незалежності. Він пригрозив росіянам потужною відповіддю.

Зеленський зазначив, що небезпека в Україні існує з перших днів повномасштабної війни. Про це він сказав на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Відповідь буде така сама. Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь. Потужну. З кожним днем ця відповідь буде наростати й ставатиме сильнішою,

– заявив Зеленський.

Президент прокоментував можливу загрозу

На питання журналістів про те, чи є загроза 24 серпня, Зеленський відповів ствердно. Однак він зауважив, що ця загроза існує постійно. Водночас на День Незалежності у ворога є пріоритети й Київ про них знає. Мовиться про удари по державним інституціям або об'єктам інфраструктури.

Глава держави підкреслив, що росія постійно обстрілює Україну, а 23 – 24 серпня може збільшити кількість ударів.

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Через загрозу провокацій та ударів у багатьох містах України заборонили проводити масові заходи, а в Харкові збільшили тривалість комендантської години. Українців закликають оперативно реагувати на повідомлення про повітряну тривогу.

На тимчасово окупованих територіях України практично щодня палають склади з ворожими боєприпасами, бази російських найманців тощо. Наприклад, 22 серпня вибух стався на базі бойовиків батальйону "п'ятнашка" у Донецьку. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про велику кількість вбитих та поранених окупантів.

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Крім того, останніми днями увагу українців захопили новини з окупованого Криму. Там почали вибухати російські аеродроми та військові бази. Це неабияк налякало російських туристів й ті почали масово втікати з півострова. Водночас окупанти вигадують різні пояснення – то хтось "покурив у забороненому місці", то "не дотримався правил пожежної безпеки", або ж "ППО спрацювало".

Схоже, якщо окупанти вирішать посилити удари по Україні, то новин про "бавовну" на окупованих територіях стане ще більше.

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