Зеленський присвоїв командиру бригади "Запорізька Січ" звання Героя України

Президент Володимир Зеленський вчергове відзначив державними нагородами українських захисників. Зокрема, він надав звання Героя України командиру бригади "Запорізька Січ".

Загалом глава держави нагородив 269 бійців ЗСУ. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 12 травня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський нагородив українських захисників

Президент розповів, що 12 травня він підписав укази про нагородження українських захисників.

Звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ,

– зауважив Зеленський.

Державні нагороди отримали 269 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 14 – посмертно.

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна пам'ять кожному й кожній, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", – підсумував глава держави.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух привітав Качура з відзнакою. Він зауважив, полковнику надали звання Героя за мужність і самовіддані дії, які він виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також президент вручив захиснику орден "Золота Зірка".

"Вітаємо особисто Романа Качура та висловлюємо повагу та захоплення артилеристам України, які відомі своїми подвигами на весь світ!", – зауважив Старух.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Зауважте Українські захисники показали, як знищили у Рубіжному ворожу БМП

ЗСУ майстерно знищують ворога: останні новини

На Запоріжжі українські захисники ліквідували 21 окупанта, а ще 28 росіян зазнали поранень. Окрім цього, бійці ЗСУ перетворили на брухт багато ворожої техніки.

За допомогою ракетно-артилерійського озброєння наші воїни на Півдні знешкодили 23 російських військових. Також вони уразили 2 ворожі танки та 2 БМП, а також знищили склад боєприпасів.

Окупанти 11 травня здійснили 5 атак на Сході. Проте усі їхні потуги завершилися лише значними втратами. Українським захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.

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