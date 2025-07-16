Зеленський привідкрив, чим далі займатиметься Умєров

Президент України Володимир Зеленський, яку роль тепер відіграватиме Рустем Умєров. Він зокрема допомагатиме на міжнародному треку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Яку роботу далі виконуватиме Умєров?

За словами Зеленського, все сьогодні, 16 липня, розпочалися юридичні процедури для оновлення уряду.

Він також розповів, що вранці було проведено нараду з Денисом Шмигалем щодо оборонних питань. На ній також були присутні Рустем Умєров та Герман Сметанін.

Зеленський зазначив, що на новій посаді Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією.

Нагадаємо, що Зеленський розглядає Умєрова як головного претендента на посаду посла України в США. Раніше глава держави підкреслював, що його майбутнє призначення вплине на серйозні перестановки в уряді.

Крім того, Зеленський повідомив, що вже підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Президент підкреслив, що колишній прем'єр-міністр знає всі виклики сфери оборони.