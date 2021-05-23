Готові будь-коли дати відсіч ворогу, – Зеленський привітав українських морпіхів

Президент Володимир Зеленський привітав морських піхотинців та ветеранів з професійним святом. Його в Україні відзначають 23 травня.

Глава держави наголосив, що морські піхотинці – підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря. Відповідне вітання оприлюднили на сайті Міноборони.

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Крім цього, український президент зауважив, що морпіхи здатні долати значні фізичні та психологічні навантаження.

Воїни берету кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання за будь-яких умов бойової обстановки,

– наголосив він.

Й подякував від імені народу особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов'язку, стійкість та героїзм, виявлені під час захисту України.

"Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи нашу державу", – зазначив він.

День морської піхоти: що варто знати

Відзначати цей день в Україні почали 16 листопада 2014 року. Згодом, у 2018 році, святкування вирішили перенести на 23 травня.

Саме у цей день 1918 року гетьман Скоропадський видав указ "Про початок формування бригади морської піхоти у складі 3 полків для несення служби".

У 2018 році морську піхоту України очолив генерал-лейтенант Юрій Содоль. Командування морпіхів базується у Миколаєві.